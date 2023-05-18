Antalya Kent Konseyi, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'ı ziyaret etti

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ve temsilcileri, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Özkan, üniversitenin son 2,5 yılda gerçekleştirdiği projelerden bahsederek, kent konseyi ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Antalya Kent Konseyi temsilcilerini ağırladı.

Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ve beraberindekiler, Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Özkan, konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediğini ve şehrin gelişimi için ilgili paydaşlarla sık sık bir araya gelip, görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Antalya Kent Konseyinin çeyrek asırdır şehre hizmet ettiğini belirten Özkan, "Şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziki yapılanması gibi alanlarda yaşanan sorunlara çözüm bulmak için elini taşın altına koymaktan çekinmiyor." dedi.

Üniversitede son 2,5 yılda yapılan çalışma ve projelerden bahseden Özkan, eğitim, dijital dönüşüm, bilim ve sağlık alanında gerçekleştirmek istedikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Konservatuvar binasına 2020 yılında depreme dayanıksız raporu verildiğini kaydeden Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önceliğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın güvenliğidir. Bu amaçla öğrencilerimizi üniversitemizdeki farklı birimlere taşıdık. Binanın güçlendirme projesi, yıkılıp yeniden yapılması maliyetinin yüzde 40'ını geçiyor. Şehrimize, üniversitemize yakışan bir bina kazandırmak için hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz."

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ise üniversitenin kente kapısını açmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Üniversiteyle uyumlu bir çalışma yaptıklarını, hiçbir öneri ve fikirlerinin geri çevrilmediğini dile getiren Kurt, "Bu kentin doğasını, dokusunu bilen toplumsal yapısını bilen Akdeniz Üniversitesi kent yönetimlerinin gündemine ışığını yansıtmalı. Daha sık bir araya geleceğiz. Çünkü hepimiz aynı amaç için bir aradayız." diye konuştu.