Antalya haberleri! Antalya'nın simgesi kule aslına uygun saate kavuşacak

Antalya haberleri: Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan, yaklaşık 8 aydır restorasyon çalışmaları yürütülen Antalya'nın simgesi kule, kubbesinin yanı sıra 19. yüzyıla ait aslına uygun saate de kavuşacak.

Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan, yaklaşık 8 aydır restorasyon çalışmaları yürütülen Antalya'nın simgesi kule, kubbesinin yanı sıra 19. yüzyıla ait aslına uygun saate de kavuşacak.

Kaleiçi'nin giriş kapısındaki Kalekapısı bölgesinde yer alan kulede uzman ekip tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve 2. Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen eserin renk ve dokusunun yok olmaması için ekipler titiz çalışma gerçekleştiriyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü gözetiminde uzman ve teknik ekip, sıvılaştırdıkları malzemeleri enjeksiyonlar yardımıyla duvarların aralarında oluşan boşlukları doldurarak yapıyı güçlendiriyor.

Her yıl milyonlarca turistin fotoğraf çektirdiği saat kulesinin kubbesine kavuşması için de form yapılar oluşturuldu. Kuledeki mazgal görünümlü dendanlar sökülerek yerine aslına uygun kubbe yerleştirilecek.

14 metre yüksekliğindeki kulenin aslına uygun bir saate kavuşması için geniş kapsamlı araştırma yapıldı. Bu süreçte bir iş insanının arşivinde 19. yüzyılda saat kuleleri için kurgulanan orijinal saat mekanizmalarına ulaşıldı. Söz konusu aslına uygun saat mekanizması kuleye yerleştirilecek.

"Kuledeki betonarme yapı temizlendi"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine, tarihi saat kulesindeki orijinal saatin yerine başkasının konulduğunu belge ve arşivlerle ortaya koyduklarını hatırlattı.

Saat tartışmalarının ardından arşiv taraması yaptıklarını anlatan Karabayram, "Saat kulesinin dış kadranları ve iç mekanizmasının 1985'te kaybolduğunu ya da çalındığını biliyoruz. Bunun yerine aslına uygun 19. yüzyıla ait ikizi diyebileceğimiz bir saat yerleştireceğiz." diye konuştu.

Kulenin içine 1960'da betonarme bir kütlenin konduğunu dile getiren Karabayram, yapının o dönemde iç kısmına yerleştirilen betonarmenin restorasyonla temizlendiğini, bu sırada saat kulesinin mekanizmasının bazı parçalarına ulaşıldığını bildirdi.

Restorasyon uzmanı Karabayram, kulenin yapım tekniğinden bugüne kadar arşivlerden fotoğraf verilerine ulaştıklarını, 1930'lu yıllarda dış kadranın Osmanlıca, 1970'li yıllarda kadranın Roma rakamlı, 1985'ten sonra ise günümüz saat sitilinin olduğunu söyledi.

Saat kulesinin şu an orijinal mekanizmasının olmadığını dile getiren Karabayram, şunları kaydetti:

"İmitasyon takmamak için uzun süren bir araştırma yaptık. İstanbul ve Almanya'daki bazı müzeleri inceledik. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı bizimle irtibata geçerek, onun arşivini uzman ekiple görme fırsatı bulduk. 19. yüzyılda yapılan saat kulesi mekanizmalarının birkaç örneğini orada gördük. Valimiz Ersin Yazıcı, 'saatin orijinalini bulalım' demişti. Saat kulesinin ikizi diyebileceğimiz mekanik sistemin aynısını bulduk. 1985'te zamanı durduranlara inat 2023'te saat kulesi aynı ruh ve zamanla çalışmaya devam edecek."