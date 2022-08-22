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Antalya'da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar! Hayvanlar seyircilerin arasına daldı

Kültür Sanat Haberleri

Antalya haberleri: Antalya'da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar.

Antalya'da boğa güreşlerinde heyecanlı anlar... Boğalar seyircilerin arasına daldıGüreş alanı dışına çıkmak için kaçan boğalar zaman zaman demir kapıları aşıp seyircinin arasına daldı
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon boğaların rakiplerine üstün sağlamak için gösterdiği mücadeleler seyircileri heyecanlandırdı.
Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri 2 gün sürdü. Şenlikler bünyesinde motokross gösterileri, Yörük futbolu, mevlit ve yemek ikramı, aynı günün akşamında da Ferhat Göçer konseri düzenlendi. Şenliklerin ikinci gününde boğa güreşleri düzenlendi. Boğa güreşlerine Muğla ve Aydın yöresinden 40 güreş boğası katıldı. Kızgın şampiyon boğalar, rakip boğalara üstünlük sağlamak için çetin mücadeleler verdi. Rakiplerinin gücünden etkilenen ve güreş alanı dışına çıkmak için kaçan boğalar zaman zaman demir kapıları aşıp seyircinin arasına daldı. Boğaların amansız mücadelesi boğa sahiplerinin sinirlenmesine sebep oldu. Boğa sahipleri bir ara kendi aralarında da tartıştı. Baş güreşlerinde Muğla'dan Tahir Kulak'ın boğası ile Muğla'dan Ümit Arslan'ın boğası güreşti. Güreşlerin şampiyonu Kulak'ın boğası oldu. Dereceye giren boğa sahiplerine madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Kültür Sanat

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