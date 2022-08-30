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Antalya haberleri: Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

Antalya haberleri: Alanya'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Antalya haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ile konser düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı ile konser düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk, İskele Caddeleri ile Kızılkule'den Alanya Belediyesi binasına kadar yürüdü. Burada sona eren yürüyüşün ardından Alanya Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Yürüyüşe, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından konser alanında konuşan Başkan Yücel, Kurtuluş Savaşı'nı sona erdiren Büyük Taarruz'un 100. yıldönümünü milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Ardından Emir Can İğrek sevilen parçalarını seslendirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Kültür Sanat

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