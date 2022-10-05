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Antalya haberi | Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

Kültür Sanat Haberleri

Antalya haberi | Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan "Kamelyalı Kadın" balesini 8 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan "Kamelyalı Kadın" balesini 8 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yazar Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş besteleri de seçilerek Tolga Taviş tarafından hazırlandı.

İki perdelik balenin kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara Devlet Opera ve Balesi eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

"Marquerite Gautier"i Iaroslava Volkova, "Armand Duval"ı Tolga Burçak, "Kont de Varville"yi Ömer Erenler, "Baba Armand Duval"ı Mert Söylemez, "Olimpie"yı Burcu Bodur, "Gaston"u ise Evren İskender'in canlandıracağı eserde soprano Bilge Yılmaz da sahne alacak.

Balenin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat

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