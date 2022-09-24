Antalya haberi: Antalya'da 'Food Fest' alanına yoğun ilgi

- Antalya'da 'Food Fest' alanına yoğun ilgi

Festivalin ikinci gününe vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi

Birbirinden farklı lezzetlerle gastronomi coşkusunun yaşandığı festivalden, esnaflar da memnun

ANTALYA - " Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya, ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kentteki turistlerin de ilgi gösterdiği festivalde, birbirinden farklı lezzetlerle gastronomi coşkusu yaşanıyor.

Antalya Karaalioğlu Parkı'nda dün kapılarını açan I. Uluslararası Food Fest Antalya'da, gastronomi coşkusu devam ediyor. Festivalin ikinci gününe, çoğunluğu kent sakini vatandaşlar olmak üzere, yerli ve yabancı tatilciler de yoğun ilgi gösterdi. " Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla gerçekleşen, yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, "Sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yerel ürünlerin desteklenmesi" temasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, ziyaretçiler birbirinden farklı lezzetlerle buluşuyor.

"Esnafa sezon sonu güzelliği oldu"

Festivalde güzel vakit geçirdiğini belirten ziyaretçilerden Dilara Gizem Eren, "1 saat önce geldim. Tüm vaktimi burada geçireceğimi düşünüyorum. Ürünler çok güzel. Tost sipariş ettim ve kuzenimle birlikte yemeği düşünüyoruz" dedi.

Alandaki stantlarda midye satan esnaf İbrahim Kök ise, festivalin aynı zamanda esnafa katkı sağladığına da dikkat çekerek, "Antalya'nın zaten böyle bir festivale ihtiyacı vardı. Halk da çok sevdi. Etkinlik ve lezzetler çok güzel. Esnafa fazlasıyla katkısı oldu. Sezonun bitmesine yakın son bir güzellik oldu" ifadelerini kullandı.