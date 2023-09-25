Antalya Gitar Festivali Türkülerle Son Buldu

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlediği 12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali, türkülerle sona erdi. Festivalde klasik gitarın yeni isimleri ve virtüözleri sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlediği gitarın Türkiye'deki en uzun soluklu festivali, 3 günlük serüvenini türkülerle tamamladı. Son gününde gitara, piyano ve sazın eşlik ettiği 12. Uluslararası Antalya Gitar Festivali'yle Antalyalılar müzik ziyafeti yaşadı.

Klasik gitarın yeni isimlerini, virtüözlerini ve gitarda yeni yaklaşımları Antalyalı sanatseverlerle buluşturan 12. Uluslararası Gitar Festivali Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nce düzenlenen festival, 100'üncü doğum yılı anısına klasik gitarist Alirio Diaz anısına yapıldı.

Açılış konserinde aynı zamanda festivalin sanat danışmanı Ahmet Kanneci'nin sahne aldığı festivalin ikinci gününde Alirio Diaz'ın oğlu Senio Diaz, Salvatore Daniele Pidone'yle sahne aldı. Festivalin kapanışında ise klasik gitarist Tunç Ataç ve eşi piyanist Melis Ataç birlikte sahnedeydi. Ataç konserinin ardından gitar sazla buluştu. Özcan Dal, İlke Türkdoğan ve Fatma Parlakol birlikte sahne aldı.

Konserleri Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la takip ederken, kapanışta konuşan festival sanat danışmanı Kanneci, Türkiye'ni en yaşlı gitar festivalini sanatseverlere armağan eden Uysal'a teşekkür ederek, "Bizim ülkemizde her şey başlar da genellikle pek devam etmez. Bunu ancak inananlar gerçekleştirebilir" dedi.