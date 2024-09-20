Antalya, Film Üretim Merkezi Olma Yolunda

Antalya'yı film üretim merkezi haline getirmek için imzalar atıldı

Akdeniz Film Yapım Festivali ile Antalya'nın, Akdeniz'in sinema sektöründeki potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği ile Antalya'nın film yapım şehri olması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında düzenlenecek Akdeniz Film Yapım Festivali ile Antalya'nın, Akdeniz'in sinema sektöründeki potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonunda yapılan protokol imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Deren Van Het Hof, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği Doğacan Aktaş katıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği Doğacan Aktaş'ın imzaladığı protokol ile Akdeniz Bölgesinde film endüstrisini geliştirmek, bölgenin kapsamlı bir film üretimi merkezi olarak değerlendirilmesi açısından gerekli ekibin yetiştirilmesi, Akdeniz Bölgesinin doğal platolarını tanıtmak, ulusal ve uluslararası film projelerinin bölgede çekilmesini sağlamak amaçlanıyor.

"Antalya açık hava platosu"

Protokol imza töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü, bölgemizin ve ülkemizin sinema sektöründe yeni bir sayfa açması adına atılmış önemli bir adım olacak. Şehrimiz, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler, tarihi dokusu ve çeşitli coğrafi yapısıyla adeta bir açık hava platosu. Bu özellikleriyle yerli ve yabancı yapımcılar için cazip bir çekim alanı olma potansiyeline sahip. Ayrıca, kapalı film platoları gibi altyapı çalışmalarını da hızlandırarak, bölgeye film ekiplerini, ekipmanlarını ve yeni yatırımları çekmek için çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"Küresel düzeyde tanınıyor"

Filmlerin çekildikleri bölgelerin uluslararası boyutta tanıtılmasına ve turizme katkı sağladığına vurgu yapan Rektör Özkan, "Sinemanın kültürel ve ekonomik etkileri yadsınamaz bir gerçek. Filmler, çekildikleri bölgelerin uluslararası platformda tanıtılmasını sağlarken, aynı zamanda çekim yapılan şehirlerin turist çekme potansiyelini de büyük ölçüde artırıyor. Bugün birçok şehir, film prodüksiyonları sayesinde küresel düzeyde tanınır hale geliyor ve film turizmiyle önemli ekonomik faydalar sağlıyor. Sadece ekonomik değil, sosyal olarak da sinema sektörünün bir şehre kazandırdığı katkılar çok büyük" şeklinde konuştu.

"Altın Portakal Film Festivaline alternatif değil"

Üniversitelerin görevinin bulunduğu şehre yeni vizyonlar kazandırmak olduğunu belirten Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak şehrin sinema endüstrisindeki potansiyelini hayata geçirerek, Antalya'yı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın film üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Protokol kapsamında düzenlenecek Akdeniz Film Yapım Festivali için de bilgi veren Rektör Özkan, "Düzenlenecek festival Altın Portakal Film Festivaline alternatif değil. Bununla amacımız turizm yanında sinema sektörünün Antalya'da canlanıp büyümesi, bir marka haline getirmek aslında. Antalya bunun için çok güzel ve açık bir platform" dedi.

"Amaç, Antalya'yı film üretim merkezi yapmak"

Antalya'yı yeni bir film üretim merkezi yapmak istediklerini söyleyen Akdeniz Film Yapım ve Tanıtım Derneği Doğacan Aktaş, "Bugün Antalya ve Akdeniz Bölgesi için sinema sektörü için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Protokolümüz şehrimizde uluslararası ve ulusal büyük sinema projeleri ağı, bir alt yapı kurmak için üniversitemizle bir protokol imzaladık. Bu protokol ile uluslararası film şirketlerinin bölgemizde film çekmesi üzerine bir stratejik geliştirme programından bahsediyoruz. Bunun ilk adımı Akdeniz Film Yapım Festivali. Film üretim üzerine projelerin yarıştığı ve en alt kategoriden başlayarak ilk adımının üniversite öğrencilerinin olduğu ulusal kategorilerin olduğu film yapımcılarının bölgemizde film çektiği bir adımdır bu. Şehrimize önümüzdeki yıllarda uluslararası projelerin daha fazla proje gelmesi için bir çok teşvikin, yerel kaynakların entegre halde çalışarak sinema endüstrisinin bu bölgede İstanbul'dan sonra yeni bir film üretim merkezi olarak ülkemize kazandırmak en temel amaçlarımız arasında" diye konuştu. Protokol imza töreni imzaların atılmasıyla sona erdi.