Antalya Edebiyat Günleri'nde Necati Abacı sergisi açıldı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 8'incisini düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2004'te vefat eden Necati Abacı'nın portrelerden oluşan 'Sanat İnsanları' isimli sergisinin açılışıyla başladı.

Grafiker, karikatürist, sanat yönetmeni Necati Abacı'nın İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde gerçekleşen sergisine, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la katılırken; Abacı'nın eşi Emine Abacı ve ağabeyi Serhat Abacı da açılışta yer aldı. Sergide, Abacı'nın sanat insanlarının kişilik özelliklerinden semboller kullanarak, minimalist desenlerle oluşturduğu ünlü edebiyatçılarında portreleri sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Abacı'nın eşi Emine Abacı, sergiyi Antalya'ya gelmesini sağlayan Başkan Uysal'a teşekkür etti. Başkan Uysal ise "Abacı, hem grafik hem karikatür alanında kendine özgü çok farklı çizileri olan bir sanatçı. Ben de öğrencilik yıllarımda takip ederdim" dedi.

Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Antalya'mız dünyanın en eşsiz coğrafyalarından biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de vaktiyle söylediği gibi muhtemelen dünyanın en güzel yeri. Dünyanın en güzel yerini sanatla buluşturmak, sanatı hep gündemde tutmak, adeta ilahi bir sanat eseri gibi Akdeniz'in kıyısında uzanan bu coğrafyayı ölümlü insanların tasavvurlarıyla renklendirmek ve bütünleştirmek zannederim bizim gibi kamu yöneticilerinin temel görevlerinden bir tanesidir. O görevi kısmen dahi olsa ifa edebiliyor olmanın mutluluğunu, coğrafyanın eşsiz estetiği karşısında yapacağımız her şeyin biraz eksik kalacağının burukluğunu da yaşıyoruz aynı anda."

'Sanat İnsanları' sergisi, 16 Aralık'a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.