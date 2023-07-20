Antalya Doğu Garajı Nekropol Alanı Müze Olarak Hizmete Açıldı

Antalya'da bir dönem halk pazarı olan ve kaya mezarlarının tespit edilmesiyle kazı çalışmalarının başladığı Doğu Garajı Nekropol Alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Yaklaşık 292 milyon liraya tamamlanan projeyle nekropol alanı müze olarak hizmete sunuldu.

ANTALYA'da bir dönem halk pazarı olan ve kaya mezarlarının tespit edilmesiyle kazı çalışmalarının başladığı Doğu Garajı Nekropol Alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Yaklaşık 292 milyon liraya tamamlanan projeyle nekropol alanı müze olarak hizmete sunuldu.

Antalya'da 2005 yılına kadar festival ve halk pazarı olarak hizmet veren alanda kaya mezarlarının ortaya çıkmasının ardından 2008 yılında kazı çalışması başlatıldı. Önceki dönem Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel döneminde başlatılan kazı çalışmalarında ana kayaya yapılan 866 mezar ortaya çıkarıldı. Alanın müzeye çevrilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların yarısından fazlası, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek döneminde tamamlandı. 9 bin metrekarelik alanın üzeri çelik konstrüksiyonlu çatıyla kapatıldı. Mezarların görüleceği şekilde zeminde düzenleme yapılarak proje tamamlanırken bazı eserler de sergilenmesi için Antalya Müzesi'ne götürüldü.

Yazgı ve Böcek'in karşılıklı imzası ile nekropol alanı müze olarak hizmete sunuldu.