Antalya DOB'un 'Müze de Opera' konserleri muhteşem bir konserle sona erdi

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (Antalya DOB), 'Müze de Opera' adlı konserler dizisi muhteşem bir konserle sona erdi. Opera severleri tarihi atmosfer içerisinde sezonun son etkinliğinde buluşturan konserde solist sanatçılar dünyaca ünlü bestecilerin pek çok eserlerini opera dilinde ve piyanist Yücel Yalçın'ın piyanosu eşliğinde seslendirdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin ( Antalya DOB), 'Müze de Opera' adlı konserler dizisi muhteşem bir konserle sona erdi.

Antalya Müzesi'nin bahçesindeki tarihi eserler arasında gerçekleşen konserde piyanist Yücel Yalçın, soprano Sılay Erman, Meriç Karataş, Betül Uzunoğlu Oruç, Arzu Yaman, tenor Erdi Aybaş, Enis Ok, bas-bariton Umut Akça, Yusuf Yıldız sahne aldı. Opera severleri tarihi atmosfer içerisinde sezonun son etkinliğinde buluşturan konserde solist sanatçılar dünyaca ünlü bestecilerin pek çok eserlerini opera dilinde ve piyanist Yücel Yalçın'ın piyanosu eşliğinde seslendirdi. Rüya gibi bir akşamın yaşandığı konserde piyanist Yücel Yalçın, solist sanatçılar ayakta alkışlandı. Antalya DOB'un müze konserleri dizisi yeni sezonda tekrar başlatılacak, opera sever yerli ve yabancılar yine müze binası içerisindeki ve bahçesindeki geçmişe ışık tutan tarihi zenginlikler arasında buluşturulacak.(DHA)