Antalya DOB'da "La Traviata" operası prömiyeri yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince, 2 Nisan'da "La Traviata" operasının prömiyeri gerçekleştirilecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eserini Melih Öztürk sahneye koyuyor.

Bir perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenecek eserin prömiyerinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in yaptığı eserde dekor düzenleme Ömer Gündüz, kostüm Gazal Erten, koreografi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.

Aşk ve suçluluk duygusunun heyecanlı, neşeli ve dramatik melodilerle işlenmesiyle seyircisini ilk andan itibaren etkisi altına alan eserde "Violetta Valery" rolünü Aslı Ayan, Serap Demirhan Işık ve Bilge Yılmaz, "Alfredo Germont" rolünü Dağhan Ergün, Burak Pektaş ve Göksay Yaran, "Giorgio Germont" rolünü Serhat Konukman, Melih Tepretmez ve Mehmet Ali Tutar, "Annina" rolünü Seçil Eyilikeder, "Doktor Grenvil" rolünü Şafak Güç, "Flora Bervoix" rolünü Tuğçe Oğuzülgen, "Gastone" rolünü Erdi Can Aybaş, "Baron Douphol" rolünü Yalçın Ünsal, "Marki D'Obiny" rolünü ise Yusuf Yıldız sezon boyunca dönüşümlü canlandırırken gecede Fatih Şanal anlatıcı olarak yer alacak.

2 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı opera gişeleri ve www.biletinial.com internet sitesinden temin edilebilir.

Öte yandan eser 5 Nisan'da tekrar sahnelenecek.