Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Sezon Finalini Klasik Müziğin Başyapıtlarıyla Yapacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Sezon Finalini Klasik Müziğin Başyapıtlarıyla Yapacak
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 30 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği sezon finali konserinde klasik müziğin önemli eserlerini seslendirecek. Avustralyalı şef Matthew Coorey yönetiminde, genç viyolonselci Poyraz Baltacıgil solist olarak sahne alacak.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) sezon finalini klasik müziğin başyapıtlarıyla yapacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek konserle 2024-2025 sanat sezonu kapatılacak.

Sezonun özel kapanış konserinde, orkestra, klasik müziğin farklı dönemlerine ait dört önemli eseri sanatseverlerle buluşturacak.

Orkestrayı, kariyerine Kraliyet Liverpool Filarmoni Orkestrası'nda başlayan, Londra Filarmoni, BBC Senfoni, Sidney Senfoni, Stuttgart Radyo Orkestrası gibi önde gelen topluluklarla çalışmış, uluslararası başarılarıyla tanınan Avustralyalı şef Matthew Coorey yönetecek.

Konserin solisti Donizetti, "Yılın En İyi Genç Müzisyeni" ünvanına sahip, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası viyolonsel yardımcı grup şefliği yapan Poyraz Baltacıgil olacak.

Programda, Claude Debussy'nin dört zarif bölümden oluşan, orkestra versiyonu Henri Büsser tarafından düzenlenmiş Petite Suite, Robert Schumann'ın içsel duygulara ve şiirsel anlatıma odaklanan, romantik dönemin önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen La minör Viyolonsel Konçertosu, çellonun ifade gücünü pastoral anlatımla buluşturan Silent Woods, Wolfgang Amadeus Mozart'ın üç bölümlü yapısıyla klasik döneme yenilikçi bir soluk getiren, bestecinin dramatik anlatım gücü ve operatik etkilerini yansıtan "Prag" Re majör 38. Senfonisi eserleri yer alacak.

Konserin biletleri AKM gişesinden ve internet üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
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