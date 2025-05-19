Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Özel Konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Özel Konser
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için 23 Mayıs'ta özel bir konser verecek. Klasik müziğin seçkin eserleri, genç solistlerle birlikte seslendirilecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel konser verecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 23 Mayıs'ta saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

Klasik müziğin üç etkileyici konçertosunu genç ve parlak solistlerin yorumuyla dinleyicilerle buluşturulacak konserde, orkestrayı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası şefi Nesrin Bayramoğulları yönetecek.

Klasik müzik repertuvarının seçkin yapıtlarını genç kuşak solistlerin yorumlarıyla sunulacak program, Beethoven'ın dramatik anlatımıyla öne çıkan Coriolan Üvertürü ile başlayacak.

Birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanmış ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi olan genç flüt sanatçısı Aygül Yeniev, Fransız Romantik dönemi bestecisi Jules Demersseman'ın virtüöz tekniklerle bezeli 6. "Flüt Konçertosu"nu seslendirecek.

Konserin ikinci solisti, birçok orkestrayla solist olarak sahne almış Çetin Özen, çağdaş marimba repertuvarının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Emmanuel Sejourne'nin "Marimba Konçertosu" ile sahnede olacak.

Eserin lirik ilk bölümü ile ritmik ikinci bölümünde marimbanın hem teknik hem de duygusal ifade gücü tüm yönleriyle ortaya konacak.

Konserin son solisti keman sanatçısı Ece Namlı, Brahms'ın romantik dönemin derinlikli anlatımını yansıttığı Keman Konçertosu Re Majör, Op. 77'nin ilk bölümüyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Kültür Sanat
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