Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Mozambik'te Müzik Dinletisi Gerçekleştirdi

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Mozambik'te müzik dinletisi gerçekleştirdi. Bayramoğulları, Mozambik'in başkenti Maputo'da Eduardo Mondlane Sanat Üniversitesi'nde Musiarte Özel Okulunda Mozambikli gençlerle flüt ve oda müziği dallarında ustalık sınıfı çalışması yaptı. Üniversitede resital gerçekleştiren Bayramoğulları, Türkiye'nin Maputo Büyükelçiliği'nin de desteğiyle Mozambik'teki etkinlikler kapsamında Conservatorio de Musica e Arte Dramatica Okulunu ziyaret ederek, Mozambikli çocuklar için flüt dinletisi sundu. Mozambik'te bazı televizyon programlarına katılarak, Türkiye'nin kültür ve sanatını tanıtan Bayramoğulları, konserlerinde Türk bestecilerinin eserlerine de yer verdi.