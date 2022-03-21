Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Çello Yıldızları Alaturka" konseri - Haberler

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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Çello Yıldızları Alaturka" konseri

AA - Zehra Tekeci - Kültür Sanat
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Antalya Devlet Opera ve Balesinden

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları Alaturka" konserini 24 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları Alaturka" konserini 24 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çello sanatçıları hazırladıkları alaturka konseptli özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Sanatçılara sahnede, bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak eşlik edecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 24 Mart günü saat 20.00'de başlayacak konserin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira şeklinde değişiyor.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat

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