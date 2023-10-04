Antalya Devlet Opera ve Balesi Yeni Sezona Gala Konseriyle Başlıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi, yeni sezona Gala Konseri ile başlıyor. Konserde ünlü opera bestecilerinin eserleri seslendirilecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni sezona "Gala Konseri"yle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek "Gala Konseri" 7 Ekim'de sanatseverlerin beğenisini sunulacak.

Konserde Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota yönetirken, soprano Sema Çavuşoğlu ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu ve Devrim Demirel, bariton Serhat Konukman ve Umut Tarık Akça, bas Şafak Güç ve Engin Suna dünyaca ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Konserin başkemancılığını ise Sibel Aydın üstleniyor.

Gala Konserinin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.