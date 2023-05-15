Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 'Müze Konseri' verecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Müze Konseri"ni 17 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzenin tarihi atmosferinde organize edilecek konserde, keman sanatçıları Eren Kuştan ve Nigina Kamilova Skovdahl, viyolada Sonat Serbest, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok, kontrbasta Işık Kadir Keskin, klarnette Ardahan Serindağ, fagotta Oğuzhan Güner ve kornoda Volkan Kartal sahne alacak.

Antalya Müzesi'ndeki konser 17 Mayıs saat 15.00'te sahnelenecek.