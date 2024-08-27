Üye Girişi
Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi İçin Yetenek Sınavı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2024-2025 sanat sezonunda çocuk korosu ve çocuk balesi için yetenek sınavı yapacak. Sınavlara başvurular 26 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB), 2024-2025 sanat sezonu kapsamında, çocuk korosu ve çocuk balesi için yetenek sınavı yapılacağı bildirildi.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda yapılacak çocuk korosu ve çocuk balesi çalışmaları için yetenek sınavı hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda, yetenek sınavlarına başvurular 26 Ağustos- 22 Eylül'de yapılacak. Sınava girecekler, evraklarını Haşim İşcan Kültür Merkezi Antalya DOB Sahne Müdürlüğü Sekreterliği ve Bale Sekreterliğine teslim edecek.

Çocuk korosu yetenek sınavları 23-24 Eylül'de, çocuk balesi sınavları ise 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Antalya DOB sanatçılarından oluşan jüri karşısına çıkacak minik yetenekler, seçtikleri branşlara göre yetenek sınavına tabi tutulacak.

Profesyonel sanatçılarla 3 yıl çalışmalara katılacak çocuklar, opera ve bale sanatını öğrenecek. Başarılı olan genç yetenekler sahnelenen eserlerde görev alma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Devlet Opera Ve Balesi antalya Eylül Çocuk Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç? Brawl Stars'a neden girilmiyor? 27 Ağustos Brawl Stars çöktü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek? Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi... Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü?
title