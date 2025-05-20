Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 19 Mayıs Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 19 Mayıs Konseri
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda coşkulu bir konser düzenledi. Sanatçılar, sevilen arya, türkü ve marşları seslendirdi.

? Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri'ni sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Antalya Müzesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Konserde, sopranolar Serap Demirhan, Işılay Meriç Karataş, Betül Uzunoğlu Oruç, Arzu Yaman ve Bilge Yılmaz, mezzo sopranolar Seçil Fenercioğlu ve Tuğçe Oğuzülgen, tenorlar Erdi Can Aybaş ve Dağhan Ergün ile bariton Mehmet Ali Tutar solist sanatçı olarak sahne aldı.

Antalya DOB koro sanatçıları şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği konserde, piyanist Yücel Yalçın sanatçılara eşlik etti.

Konserde sanatçılar sevilen arya, türkü ve marşları seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhuna yakışan birlik, gurur ve heyecan duygusunu müziğin evrensel gücüyle birleştiren konsere sanatseverler coşkuyla eşlik etti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Kültür Sanat
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