Antalya Devlet Opera ve Balesi minikler için 'Fonikler Köyü'nü sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet ve Opera Balesi (DOB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, "Fonikler Köyü" isimli senfonik masalı minik sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak eser, 23 Nisan'da Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Orkestra şefi Tolga Taviş, Antalya DOB orkestrasıyla çocukları "Fonikler Köyü"nde yolculuğa çıkaracak.

Eserde sevgi, saygı, nezaket ve empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ile klasik müziğin tanıtılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor.

Gösterinin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişeleri ve "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.