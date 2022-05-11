Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'La Traviata' operasını sahneleyecek

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" isimli opera eserini, 14 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, Melih Öztürk'ün sahneye koyduğu bir perdelik rejili konser formatındaki eser, bu sezon son kez sahnelenecek.

Şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserin koro şefliğini ise Mahir Seyrek üstlenecek. Eserde dekor düzenleme Ömer Gündüz, kostüm Gazal Erten, koreografi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Aşk ve suçluluk duygusunun heyecanlı, neşeli ve dramatik melodilerle işlenmesiyle seyircisini ilk andan itibaren etkisi altına alan eserde "Violetta Valery"i Bilge Yılmaz, "Alfredo Germont"u Burak Pektaş, "Giorgio Germont"u Serhat Konukman, "Annina"yı Seçil Eyilikeder, "Doktor Grenvil"i Şafak Güç, "Flora Bervoix"i Tuğçe Oğuzülgen, "Gastone"yi Erdi Can Aybaş, "Baron Douphol"u Yalçın Ünsal, "Marki D'Obiny" rolünü ise Yusuf Yıldız canlandıracak.

Gecede Fatih Şanal anlatıcı olarak yer alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 14 Mayıs'ta saat 20.00'de başlayacak konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor.