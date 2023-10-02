Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bilim insanlarının katılımıyla depremin etkilerini en aza indirmek ve bilinç oluşturmak amacıyla 'Antalya Deprem Master Planı Konferansı' düzenlendi. Konferansta deprem riski, azaltımı ve dirençli yapılar konuları ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bilim insanlarının katılımıyla depremin etkilerini en aza indirmek ve bu konuda bilinç oluşturmak için "Antalya Deprem Master Planı Konferansı" yapıldı.

Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda düzenlenen konferans öncesinde vatandaşlar, simülasyon tırında, deprem anında sergilenmesi gereken doğru davranışlar konusunda bilgilendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, yaşanan birçok depremin acılarının hafızalarda olduğunu belirterek, depremin değil, tedbirsizliğin öldürdüğünü söyledi.

Antalya'da olabilecek depremin etkilerini azaltmak ve kenti dirençli hale getirmek için geçen sene deprem master planı çalışmalarına başladıklarını aktaran Böcek, bu çalışmalara halkın gönüllü katılımının önemli olduğunu ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, "Deprem Riski ve Azaltımı" adlı sunumunda, dünyada yaşanan depremlerin tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin dünyada depremin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışma yapan dünyada ilk üç ülkenin içinde olduğuna dikkati çeken Erdik, "1900-2023 yılları arasında 114 hasar yapıcı deprem meydana gelmiş, 14 milyon kişi etkilenmiş, 650 bin konut yıkılmış, 145 bin can kaybı olmuştur." diye konuştu.

Deprem riskinin binalar üzerindeki ölçümlerini haritalar üzerinden anlatan Erdik, İstanbul'un en yüksek riskli yerler arasında bulunduğunu dile getirdi.

Erdik, Antalya'da deprem riskinin düşük olduğunu ancak olası bir depremde fiziki kaybın yanı sıra ekonomik kaybın büyük olabileceğini belirtti.

Antalya'da muhtemel depremde en yüksek hasarı Korkuteli ilçesinin alabileceğini öne süren Erdik, "Deprem sonrası insan canı ile tarihi ve kültürel mirası asla yerine koyamazsınız. Müzelerde sergilenen eserlerin küçük sarsıntıda bile devrilmesi çok büyük kayıplardır." ifadesini kullandı.

"Hatay'da Rönesans binaları proje hatasından yıkılmıştır"

Yapılacak her yapının deprem şartnamesine uygun olması gerektiğine işaret eden Erdik, risk azaltılmasının öncelikli hedefinin depremden sonra yerine koyulamayacak varlıkların korunması olduğunu vurguladı.

Erdik, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek, şunları kaydetti:

"Hatay'da çok lüks Rönesans binalarının depremde yıkılma sebebi proje hatasıdır, imalat hatası değildi. Proje hatasını denetleyecek nitelikte yapı denetim sistemi yok. Projeyi yapacak kişinin yetkin mühendis olması lazım. Nasıl ki pratisyen doktor acil durumlar dışında ameliyat yapamıyorsa, üniversiteden dört yılda mezun olmuş bir mühendisin de yetkin eğitim almadan proje yapmaması gerekiyor. Yoksa yapı denetimiyle bunları bulmamız çok zor iş."

Konferansta, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, "Dünyadan Akdeniz'e Tsunamiler, Farkındalık, Hazırlık ve Önlemler", İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Demir ise "Şubat 2023 Depremleri ve Depremde Dirençli Yapılar için Öneriler" başlıklı sunum yaptı.