Antalya'da Yörüklerde Yemek Kültürü Çalıştayı Düzenlenecek

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 6. Yörük Çalıştayı'nda Yörüklerin yemek kültürü ele alınacak. Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından dernekler ve akademisyenler katılacak.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi 27-28 Ocak'ta toplayacağı 6'ncı Yörük Çalıştayı'nda Yörüklerde yemek kültürü ele alınacak. Çalıştaya, Türkiye'nin dört bir yayından dernekler ve akademisyenler katılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da her yıl Yörük kültürü ve tarihi üzerine çalışan akademisyenleri, Türkiye'nin dört yanından bu kadim kültürü yaşatmak için kurulan dernek, vakıf ve federasyonları buluşturduğu Yörük Çalıştayının 6'ncısını 27-28 Ocak'ta toplayacaklarını açıkladı. Başkan Uysal, 2 gün devam edecek çalıştayın, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Geçen yıl müzik temasıyla toplanan çalıştayın bu yıl 'Yörüklerde Yemek Kültürü' başlığında gerçekleşeceğini aktaran Uysal, "Dövme buğday ve keçi etiyle yapılan keşkek de ayran yapmaya ve tereyağı çıkarmaya yarayan tuluk, tuluk da yayık yaymaya yarayan bişşek de çalıştayımızda olacak" diye konuştu.

Başkan Uysal, insanın enerji ihtiyacının karşılanması açısından beslenme biyolojik bir eylemken; o besinlerin temini, tüketime uygun hale getirilmesi, tüketim davranışları ve gündelik hayat pratiklerinin, yemeğin bir kültür olarak değerlendirilmesini sağladığını söyledi. Konar-göçer yaşam tarzı süren Yörüklerin yaşamının da kendine özgü bir mutfak ortaya çıkardığını belirten Başkan Uysal, yemekleri ve mutfak araçlarıyla bu kültürü çalıştayda tüm yönleriyle ele alacaklarını belirtti.