Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenleniyor

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilen Yeşilçam Festivali, Yeşilçam'ın usta sanatçıları ve Hababam Sınıfı oyuncularının katılımıyla yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Festivalde müzik dinletileri, sahne performansları, gösteriler ve söyleşi programları yer alacak.