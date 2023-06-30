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Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenleniyor

Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenleniyor

Kültür Sanat Haberleri

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle gerçekleştirilen Yeşilçam Festivali, Yeşilçam'ın usta sanatçıları ve Hababam Sınıfı oyuncularının katılımıyla yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Festivalde müzik dinletileri, sahne performansları, gösteriler ve söyleşi programları yer alacak.

Antalya'da, Yeşilçam'ın usta sanatçıları ve Hababam Sınıfı filmi oyuncularının katılımıyla "Yeşilçam Festivali" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu işbirliğiyle organize edilen festival, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivalde, 80'li ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan müzik dinletileri ve sahne performansları, sihirbaz, hokkabaz gösterileri, Yeşilçam bandosu ve Yeşilçam Vokal Grubu sanatseverlerle buluşacak.

Gün boyu çeşitli etkinliklerin yer alacağı festivalde, Yeşilçam'ın usta sanatçıları Nuri Alço, Coşkun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncuları, söyleşi programına katılacak.

Festival, 21.30'da başlayacak makaralı nostalji açık hava sineması gösterimiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Kültür Sanat

Antalya Kültür Sanat Haberler

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