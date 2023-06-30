Antalya'da Yeşilçam Festivali düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi Parkı'nda Yeşilçam Festivali düzenlenecek. Festivalde 80'li ve 90'lı yılların şarkıları eşliğinde nostaljik bir sinema yolculuğu yaşanacak. Ayrıca usta Yeşilçam isimleriyle söyleşiler gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Düşünce Platformu iş birliği ile Yeşilçam Festivali düzenlenecek. 1 Temmuz Cumartesi günü 14.00-23.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Parkı açık alanında düzenlenecek festivalde 80'li ve 90'lı yılların şarkıları eşliğinde nostaljik bir sinema yolculuğu yaşanacak.

Atatürk Kültür Merkezi Parkı açık alanında 1 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Yeşilçam Festivali gün boyu birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Antalya Düşünce Platformu'nun birlikte gerçekleştireceği Yeşilçam Festivali kapsamında 80'li ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan DJ Performansı, sihirbaz ve hokkabaz gösterisi, sokak sanatçıları, Yeşilçam bandosu katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

YEŞİLÇAMIN USTA İSİMLERİ SÖYLEŞİYE KATILACAK

Festivalde Cemal Berktaş ile Yeşilçam Sinema Tarihi Paneli gerçekleştirilecek. 18.45-19.30 saatleri arasında ise Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Nuri Alço, Çoşgun Göğen ve Hababam Sınıfı oyuncularının katılımıyla oyuncu Mehmet Kefili'nin moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Festival Serdar Şengül ile Yeşilçam Şarkıları, Yeşilçam Vokal Grubunun performansı ile devam edecek. Yeşilçam Festivali 21.30'da başlayacak makaralı nostalji açık hava sineması gösterimi ile sona erecek.