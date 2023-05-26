Antalya'da Yeni Jenerasyon Moda Haftası düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Amsterdam merkezli moda şirketi işbirliğiyle "Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Genç tasarımcılar, düzenlenen defilede tasarımlarını sergileme imkanı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Işıklar'da bulunan Açık Basketbol Sahası'nda gerçekleşen etkinlikte Akdeniz Üniversitesi'nde Moda Tasarımı Bölümü'nde öğrenim gören 11 öğrenci, tasarımlarını sergileme imkanı buldu.

"Genç tasarımcılarımızı bekliyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay Genç, genç tasarımcıları ve girişimcileri desteklediğini ifade ederek, "Akdeniz Üniversitesi'nden Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin koleksiyonlarını bu defile sayesinde izledik, çok güzel bir defileydi. Onlara tasarımlarını sergileme fırsatını da sunmuş olduk" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Meryem Mecidoğlu, emeklerini sergileme imkanı bulduğunu söyledi. Mecidoğlu, "Öncelikle programda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Sektöre çıkacağız ve bu alanda belli başlı çalışmalara ufakta olsa imza atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyden önce emeklerimizi sergileme imkanı bulduk. Bu çok değerli bir şey, çok güzel bir gündü. Muhittin başkanımıza çok teşekkür ediyorum bize her zaman destek oldukları için. Umarım daha fazla ve daha güzel etkinlikler düzenlenir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA