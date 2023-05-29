Antalya'da 'Sevgi Her Şeydir' konseri düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk, Gençlik ve Yetişkin Koroları tarafından 'Sevgi Her Şeydir' konseri Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk, Gençlik ve Yetişkin Koroları tarafından 'Sevgi Her Şeydir' konseri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde, Çocuk ve Gençlik Korosu'nun şefliğini Nazlı Ünlüsoy Aybaş, Yetişkin Korosu'nun şefliğini Ahmet Rauf Ulusoy'un yaparken; Rufina Bahadır da piyanoyla korolara eşlik etti.

Konserde sahneye ilk olarak Çocuk Korosu çıktı. Koro 'Annemize Türkü', 'İnatçı İki Keçi', 'Bir Dünya Yaratalım' gibi çocuk şarkılarını; ardından sahneye çıkan Gençlik Korosu ise 'Gemiler Giresun'a', 'Ederlezi', 'Dök Zülfünü' gibi eserleri seslendirdi. Son olarak sahne alan Yetişkinler Korosu da 'Turnalar', 'Dost Kervanı', 'Laçin', 'Autumn Leaves' ve 'Zafer Marşı'nı söyledi. Konserin son bölümünde bütün korolar aynı anda sahne alarak, 'Sevgi Her Şeydir' adlı eseri dinleyicilerle buluşturdu.

Konserin sonunda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila tarafından Nazlı Ünlüsoy Aybaş, Ahmet Rauf Ulusoy ve Rufina Bahadır'a çiçek takdim edildi.