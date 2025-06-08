Antalya'da Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun 'Velhasıl' Sergisi Açılıyor
Azerbaycanlı dışavurum sanatçısı Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun 'Velhasıl' adlı sergisi, 12 Haziran'da Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, farklı dönemlerde ürettiği dışavurumcu ve lirik soyutlamalardan oluşan eserleriyle derin bir deneyim vaad ediyor.
Antalya'da dışavurum sanatçısı Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun eserleri "Velhasıl" adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dışavurumcu sanat anlayışıyla dikkati çeken Azerbaycanlı ressam Cebrailoğlu'nun eserleri sergilenecek.
Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 12 Haziran'da saat 17.30'da açılacak resim sergisinin küratörlüğünü sanat yazarı İbrahim Karaoğlu üstleniyor.
Sergide Cebrailoğlu'nun farklı dönemlerde ürettiği, dışavurumcu ve lirik soyutlamalarla bezeli son dönem çalışmaları yer alıyor.
"Velhasıl" sergisi izleyiciye derinlikli bir görsel ve duygusal deneyim sunmayı amaçlıyor.
Muratpaşa Belediyesinin destekleriyle düzenlenen sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.