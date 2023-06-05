Antalya'da Konservatuvar Öğrencilerinin Konseri Sürpriz Evlilik Teklifiyle Son Buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri, 'Seslerin Armonisi' konseri, beğeniyle dinlendi. Konser, orkestrada yer alan müzik öğretmenine gelen sürpriz evlilik teklifiyle son buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler yıl sonu konseriyle 2022-2023 eğitim dönemini tamamladı. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda gerçekleşen 'Seslerin Armonisi' konseri yoğun ilgi gördü. Sonay Yener'in şefliğinde İsmail Baha Süralsan caz ve pop orkestrasının eşlik ettiği konserde şan bölümü öğrencileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Modern şarkıların Türkçe düzenlemeleriyle Batı ve Türk enstrümanlarının bir arada yer aldığı konserde öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. 9 öğrencinin sahne aldığı konserde öğrenciler şarkılarıyla salonu dolduran izleyenleri coşturdu. Şan bölümü öğrencileri izleyenlerden alkış aldı. İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölüm Başkanı Fatma Haznedar, 1 yıl boyunca farklı alanlarda eğitim alan öğrencilerin emeklerini sahnelediğini, öğrencileri ile büyük gurur duyduklarını söyledi. NAZIM HİKMET UNUTULMADI

Konserin son bölümünde ise İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri şair Nazım Hikmet Ran'ı vefatının 59'uncu yıl dönümünde anmayı unutmadı. Nazım Hikmet Ran'ın 'Güzel Günler Göreceğiz' şiiri salonu dolduran sanatseverlere ilk olarak kendi sesinden dinletildi. Daha sonra ise gece boyunca sahne alan öğrenciler bir araya gelerek 'Güzel Günler Göreceğiz' eserini seslendirdi. Şan bölümü öğrencileri konser sonunda ayakta alkışlandı.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Konser sonrasında ise İsmail Baha Süralsan Orkestrası'nda yer alan müzik öğretmeni İpek Demircioğlu büyük bir sürprizle karşılaştı. İpek Demircioğlu'nun sevgilisi Birkan Uğur Sarı, konserin sonunda sahneye çıkarak evlilik teklifinde bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan İpek Demircioğlu, tüm seyirciler önünde yere diz çökerek evlilik teklifi yapan Uğur Sarı'ya, 'Evet' dedi. Genç çift salonu dolduran izleyenlerin alkışları eşliğinde büyük bir mutluluk yaşadı.