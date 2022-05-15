Antalya'da kadınlar domates yeme ve kasa taşıma yarışmasında mücadele etti - Haberler

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Antalya'da kadınlar domates yeme ve kasa taşıma yarışmasında mücadele etti

AA - Mehmet Çakmak - Kültür Sanat
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 23. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 23. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.

Karatepe Stadyumu'ndaki yarışlarda, kadınlar bireysel ve takım olarak mücadele etti. Seyirciler de hem eğlendi hem de heyecanlı anlar yaşadı.

50 metre uzaklığa 3 dakikada 8 kasa domates taşıyan Zeynep Geyikçi, 3 dakikada 1 kilo 515 gram domates yiyen Dudu Yılmaz ile yoğurt içinde kısa sürede domates bulan Duygu Sagun birinci oldu.

Halat çekme müsabakasında ise "Karacaören" takımı birinciliği elde etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı konuşmada, bu yıl 23'üncüsünü düzenledikleri "Tarım ve Seracılık Festivali"nde kadınların hem yarışıp hem eğlendiğini ifade etti.

Dereceye girenlere altın ve bazı hediyeler verildi.

Festival, Grup Bergüzar konseriyle sona erdi.

AA / Mehmet Çakmak - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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