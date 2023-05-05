Antalya'da Hıdırellez Şenliği başladı

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Karaalioğlu Parkı'nda iki gün boyunca sürecek Hıdırellez Şenliği başladı. Şenlikte çocuklar da çuval yarışı, ip atlama, yüz boyama, ve halat çekme etkinlikleri ile eğlendi. Kadın kooperatiflerinin yer aldığı gıda, el sanatları hediyelik eşya stantlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Karaalioğlu Parkı'nda iki gün boyunca sürecek Hıdırellez Şenliği başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği şenlik programıyla kutluyor. Hıdırellez Şenliği'nin ilk gününe katılan her yaştan Antalyalı şarkılar ve danslar eşliğinde eğlendi.

Vatandaşlar, şenliğin ilk gününde Kadın Karavancılar Türk Halk Müziği Topluluğu'nun çaldığı hareketli müzikler eşliğinde dans ederek keyifli zaman geçirdi. Etkinlik alanında Hıdırellez masalı ve masal atölyesi, sanat çalışmaları, yoga ve nefes terapileri, tiyatro gösterileri, dans gösterileri ve çeşitli konser etkinlikleri de düzenlendi. Şenlikte çocuklar da çuval yarışı, ip atlama, yüz boyama, ve halat çekme etkinlikleri ile eğlendi. Kadın kooperatiflerinin yer aldığı gıda, el sanatları hediyelik eşya stantlarına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Marteniçka bilekliklerini etkinlik alanına kurulan dilek ağacına asarak dileklerini tuttu.