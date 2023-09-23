Antalya'da Geri Dönüşüm Sanatı Sergisi

Antalya'da yaşayan Rus asıllı geri dönüşüm sanatçıları Güzel Amirova ile Ukrayna asıllı İrina Pashina, doğayı kirleten atık plastik malzemelerden heykel, tablo ve dekoratif süs eşyaları üretti. Beğeni gören ilginç eserler, müzik dinletisi eşliğinde sanatseverin, çevre dostlarının beğenisine sunuldu. Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sanat Galerisi'ndeki ilginç sergi, 2 yıldan beri Antalya'da yaşayan ve atıkların sanata kazandırılması eğitimleri veren geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova'nın Ukrayna uyruklu Lidiia Slaboshptska'nın piyanosu eşliğinde seslendirdiği Rusça, İngilizce ve Türkçe şarkılar eşliğinde açıldı. GÖZ KAMAŞTIRAN ESERLER

Müzik dinletili hayranlık uyandıran 'geri dönüşüm' sergisine sanatsever ve çevre dostlarının ilgisi oldukça yoğun oldu. Sergide, sahilden, doğa içerisinden, park ve bahçelerden toplanmış atık plastik pet şişe, bardak, poşetler örnek bir çalışmayla özenle işlenerek üretilmiş sanat eserlerine yer verildi. Çevre ve doğa dostu sanatçı Güzel Amirova, çevreyi, doğayı kirleten plastik atıkları sanat eserlerine dönüştürme çalışmalarına 10 yıl önce Rusya'da başladığını, büyük ilgi gördüğünü, katıldığı birçok ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüller kazandığını hatırlattı.

GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

Sanatçı Güzel Amirova, yaşadığı Antalya'da sürdürdüğü atık plastik ve cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması çalışmalarını şöyle anlattı;

"Rusya'dan gelip Antalya'ya yerleştim, ilk iş olarak Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtim. Karaalioğlu Parkı içindeki inovasyon merkezinde çevremizi, doğamızı kirleten, zarar veren plastik atıkların toplanarak değerlendirilip sanat eserlerine dönüştürülmesi konusunda çalışmalar başlattım. Çevre ve doğa dostlarına eğitimler verdim. Boş zamanlarımı sahilde, doğada, park ve bahçelerde gezinerek değerlendiriyorum, her türlü atık plastik malzemeleri topluyorum. Atık plastik şişe ve poşetleri kesip, biçip tutkal kullanmadan irili, ufaklı kadın heykellerine, duvar panolarına, dekoratif süs eşyalarına, kıyafet üstü aksesuarlara dönüştürüyorum."

SANATLA BİLİNÇLENDİRME

Amacının çevre ve doğa kirliliğine dikkat çekmek, atık malzemeleri toplayarak geri dönüşüme kazandırmak, sanat yoluyla çevre bilincini artırılmasına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Güzel Amirova, kendisi gibi çevre ve doğa dostu olan sanatçı arkadaşı İrina Pashina'nın plastik, karton kutu, kumaş gibi birçok atık malzemeden soyutlama tekniğiyle ürettiği rengarenk tablolarına da övgüler yağdırdı. Amirova, "Yaşadığımız dünyamızı kirlenmekten bilinçlenerek, atıkları sanata kazandırarak kurtarabiliriz" dedi.(DHA)