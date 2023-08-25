Antalya'da Falez Dinletileri devam ediyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz konserleri serisi 'Falez Dinletileri' devam ediyor. Bu hafta Grup Ganjband sahne aldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaz konserleri serisi 'Falez Dinletileri' devam ediyor. Her perşembe saat 20.00'de başlayan dinletilerde bu hafta Grup Ganjband sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin falez sahil bandında yer alan Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda, Falez Dinletileri adıyla başlayan seride bu hafta Grup Ganjband sahne aldı.

Şarkıların hep bir ağızdan söylediği dinleti, renkli görüntülere sahne oldu.

Falez Dinletilerinde gelecek hafta, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Muratpaşa Belediyesi Gitar Orkestrası, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Muratpaşa Belediyesi Modern Dans Topluluğu sahne alacak.