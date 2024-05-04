Antalya'da Bebek Emekleme ve Bebek Bezi Bağlama Yarışması

Antalya'da bebek emekleme ile babaların katıldığı bez bağlama yarışması yapıldı.

Konyaaltı Belediyesince düzenlenen "Bebek Günleri" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda renkli görüntüler oluştu.

Belediyenin bebek parkındaki özel bölümde, bebekler emekleyerek ebeveynlerine ulaşmaya çalıştı. Bazı anne ve babalar, bebeklerinin sevdiği oyuncağı gösterip, isimleriyle çağırarak onları ilerletmeye gayret etti. Yarışmaya katılan tüm bebekler birinci ilan edildi.

Bebek bezi bağlama yarışmasına katılan babalar da kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın birincisi, bebek bezini 42 saniyede bağlayan Celaleddin Kılıç oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yarışmada dereceye giren babalar ile bebek yarışmasına katılan tüm bebeklere hediyelerini verdi.

Kotan, "Bebek Günleri" etkinliğini, çocukların aileleri ile bağını güçlendirmek ve ilçede yaşayan aynı yaş grubu çocukları bulunan anne ve babaları tanıştırmak adına düzenlediklerini belirtti.???????