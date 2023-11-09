Antalya'da Atatürk'ü Anma Fener Alayı Düzenlenecek

Antalya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 85'inci yılında Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği fener alayıyla anacak. Ata'ya Saygı Yürüyüşü, 10 Kasım, saat 18.00'de Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurduğu Cumhuriyet 100'üncü yaşını geride bırakırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için tüm Antalya'nın Muratpaşa'da bir araya geleceğini söyledi. Uysal, 10 Kasım Cuma, saat 18.00'de Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan Türk bayrakları ve meşalelerle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'na fener alayı gerçekleştireceklerini belirtti. Yaklaşık 4 kilometrelik fener alayı, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda Muratpaşa Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu konseriyle sona erecek. Konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek.