Antalya'da 'Antalya'nın Kelebekleri' özel koleksiyonu sanatseverlerle buluştu

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı 100. Yıl 'Eğitimde, Sanatta, Kültürde Kelebek Etkisi' özel sahne sunumunda 'Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak Giysisi Özel Tasarımları' ve Antalya'nın endemik kelebeklerinin giysi tasarımına dönüştüğü ' Antalya'nın Kelebekleri' özel koleksiyonunun eşsiz örnekleri ilk defa sanatseverle buluştu.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Türkiye Yüzyılı 100. Yıl 'Eğitimde, Sanatta, Kültürde Kelebek Etkisi' özel sahne sunumu gerçekleştirildi. 'Yer Gök Kırmızı Beyaz Bayrak Giysisi Özel Tasarımları' ve Antalya'nın endemik kelebeklerinin giysi tasarımına dönüştüğü ' Antalya'nın Kelebekleri' adlı özel koleksiyonun eşsiz örnekleri ilk defa Kaleiçi merkez binasında sanatseverle buluştu. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde gerçekleşen defileye Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan'ın eşi Işıl Çalışkan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve çok sayıda kursiyer katıldı.

ETKİLEYİCİ ELBİSELER GÖSTERİMDE

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, Türkiye'nin muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerlediğini, öz değerlerini ve kimliğini koruma misyonunu vurguladıklarını anlattı. Defilede yer alan giysilerin, Türk bayrağının kırmızı-beyaz renklerini ve hilal- yıldız kullanarak özgün ve dikkat çekici tasarımlarla harmanlandığını aktaran Emine Erkal, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından özenle hazırlanan elbiselerin 'Antalya'nın Kelebekleri' adlı koleksiyonunda yer aldığını, uzun saatler süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan koleksiyonun, dünyada bir ilk olarak nitelendirildiğini anlattı. Olgunlaşma Enstitüsü, Antalya ve çevresinde yaşayan 300'ün üzerinde kelebeği inceleyerek, aralarından seçilen 3 endemik ve 12 farklı kelebeğin kanat şekillerini birebir ipek üzerine işleyerek bu özel koleksiyonu oluşturduklarını vurgulayan Emine Erkal, bu koleksiyonun, doğanın zarafeti ve kelebeklerin eşsiz güzelliğiyle buluşturularak özgün ve etkileyici elbiselerin ortaya çıkmasını sağladıklarını belirtti.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NA GÜZEL ESERLER BIRAKMAK İSTEDİK

Etkinlikte ayrıca Antalya Olgunlaşma Enstitüsü öğrenci defilesi ve öğrenci sergisinin de gerçekleştirildiğini aktaran Emine Erkal, Türkiye Yüzyılı'nda güzel bir eser bırakmak istedik. Çok güzel bir eser oldu. Kendi el dokumalarımız, kendi tasarımlarımız kendi nakışlarımızla Türk bayrağını birleştirdik. Öğrencilerimiz kendi çizdikleri, diktikleri kıyafetleri kendileri sundu. Öğrenci portföyümüz biraz daha farklı. Emekli olmuş, ikinci hayatlarındaki 50-55 yaş üstü kursiyerlerimizin defilesini izledik. Kendi tasarımlarıydı kendi dikimleriydi, onlarla gurur duyuyoruz dedi. Etkinlikte konuşan Vali Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki çalışmaları yakından takip ettiğini anlattı. Yazıcı, Daha önce çalıştığımız yerlerde Olgunlaşma Enstitüleriyle bu kadar içli dışlı olmamıştık. Buradaki Olgunlaşma Enstitüsü'nde ne görürüm diye düşünürken Emine Hanım, çıtayı yukarıya taşıdı. Her bulduğu parçayı her bulduğu ürünü bir tık geliştirip göze ve gönle hitap edebilirim diye düşünüp çok güzel çalışmalar çıkardı. Hem olgunlaşmanın farkı hem de hocalarımızın öğrencilerimizin el emeği göz nuru eserleriyle Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı da böylece kutlamış olduk. Özellikle Kelebekler Serisi etkileyiciydi diye konuştu.