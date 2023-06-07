Antalya'da açık hava konserleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Müzik Şehrin Kalbinde' açık hava konserleri, Bando ve Kent Orkestrası'nın Hadrianus Kapısı'ndaki konseriyle başladı. Konserler, yaz boyunca 19 ilçede düzenlenecek açık hava etkinlikleriyle devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açık hava etkinliklerinin bu yılki ilk durağı, Bando ve Kent Orkestrası'nın konseriyle Hadrianus Kapısı oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 'Müzik Şehrin Kalbinde' açık hava konserlerinin ilk durağı Hadrianus Kapısı oldu. Konserde, yenilenen güçlü kadrosuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası dinleyiciyle buluştu.

Konserler; 9 Haziran Cuma günü saat 18.30'da Tophane Çay Bahçesi, 16 Haziran Cuma günü saat 18.30'da Finike Yat Limanı, 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da Kumluca Karatepe Etkinlik alanında, 21 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da ise Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Konserlerin yanı sıra yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte 19 ilçenin tamamında düzenlenecek açık hava konserleri, çocuk şenlikleri ve festivallerle Antalyalılar kültür ve sanatla buluşacak.