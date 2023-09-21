Antalya'da 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Yöreler Renkler Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürel değerleri ve gelenekleri bir araya getirecek. Festivalde konserler, dans gösterileri ve kültürel programlar yer alacak.

Antalya'da 7. Yöreler Renkler Festivali, 25 Eylül-1 Ekim'de yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi ve 72 yöre, kültür, hemşehri, yardım ve dayanışma derneklerinin iş birliğiyle hayata geçirilen festival, " Türkiye'miz hepimizin" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Bir hafta sürecek festival, Türkiye'nin dört bir yanında yaşatılan kültürel değerleri ve gelenekleri Antalya'da buluşturacak.

Festivalin açılışı, "İç Anadolu" gecesinde Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın konseriyle yapılacak. Festivalde katılımcılar, kurulan stantlarda yörelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtma imkanı bulacak.

Festival kapsamında 7 gün boyunca Türkiye'nin 7 bölgesine özgü konser programları, dans gösterileri ve kültürel programlar sahnelenecek.

Festival, Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernek tarafından organize edilecek "Komşu Ülkeler Gecesi" ile son bulacak.