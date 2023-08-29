Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Ünlü İsimlerin Halk Konserleriyle Kutlanacak

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, ünlü isimlerin halk konserleriyle kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde bayram hazırlığı günler öncesinden başladı. Her ilçede programlar kapsamında akşam ünlü sanatçıların katılımıyla ücretsiz konserler düzenlenecek. Zafer Bayramı coşkusu, kent merkezi ve ilçelerdeki halk konserleriyle katlanacak.