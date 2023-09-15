Antalya'da 13. Phaselis Festivali'nde "Cumhuriyet'in 100. yılı" kutlanacak

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 13. Phaselis Festivali "Cumhuriyet'in 100. yılı" temasıyla 22-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığının destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfınca (KETAV) organize edilen festival, 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Phaselis Festivali'nin ana teması, "Cumhuriyet'in 100. yılı" oldu.

Festivalin ilk gününde "Cumhuriyet Tangoları" sahne alacak ve Cumhuriyet sonrası Türk bestekarlarının yazdıkları tango eserleri seslendirilecek.

İkinci günü UNESCO 2023 Aşık Veysel yılı olması dolayısıyla 23 Eylül'de Anadolu ezgilerinin Batı müziği enstrümanlarıyla buluştuğu "Anadolu Ozanları" sahnede olacak. Festivalin üçüncü gününde 25 Eylül Chopin ve Ulvi Cemal Erkin'in eserlerini piyano ve Quintet orkestra eşliğinde "Gökhan Aybulus ve Cameratalia Quintet" performans sergileyecek.

Festivalin kapanış konserini ise 1920 ve 1930'lu yılların müziğini yapan, "Flapper Swing" verecek.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, gazetecilere, başta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ve festivalin bu yılki temasını, "Cumhuriyetin 100. yılı" olarak belirlediklerini söyledi.

Festivalde her yıl yüzlerce kişiyi ağırladıklarını anlatan Yorulmaz, "KETAV olarak yıllardır süregelen organizasyonumuza destek veren, başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere, Kemer Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza ve sponsor olan turizmcilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Festival Direktörü Filiz Ceylan Eraslan da Phaselis Festivali programını yaparken Cumhuriyet'in 100'üncü yılı coşkusuna uygun olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.