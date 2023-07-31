Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Kongre ve Kültür Merkezi'nde Düğün Salonu İnşaatını Tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yapılan düğün salonunun inşaatı tamamlandı. Çevre aydınlatma ve altyapı imalatında da sona gelindi. Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yapılan düğün salonunun inşaatı tamamlandı. Projede çevre aydınlatma ve altyapı imalatında da sona gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Serik halkından gelen talep doğrultusunda Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi'ne eklediği bin kişilik çok amaçlı düğün salonunda inşaatı çalışmaları sona yaklaştı. Çok amaçlı salonda daha önce mekanik ve elektrik altyapı imalatını bitiren ekipler, baskı beton ve çevre düzenleme imalatını da tamamladı. Açılış için gün sayan projede çevre aydınlatma ve altyapı imalatı ise sürüyor.

Serik'in Gedik Mahallesi'nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğu, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip tek katlı blok, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşacak.