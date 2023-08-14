Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, müzikseverlere çevrim içi ön kayıt imkanı sunuyor. Enstrüman eğitimleri ve koro çalışmalarının yanı sıra Sahne Sanatları kursları da açılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı kış dönemi kayıtları başlıyor. 21 Ağustos ile 1 Eylül 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak ön kayıt işlemleri ile müzikseverler, konservatuvarın zengin eğitim olanaklarından faydalanma fırsatı yakalayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, müziğe ve sanata değer verenleri bir araya getirerek, kaliteli eğitim ve kültürel deneyimler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 21 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı kış dönemi için ön kayıt dönemi başlıyor. Müzik tutkunları www.antalya.bel.tr adresi üzerinden çevrim içi ön kayıt yaptırabilecek.

ENSTRÜMAN EĞİTİMİ

Enstrüman kursları kapsamında; piyano, gitar, keman, bağlama, yan flüt, mandolin, viyolonsel, viyola, ud, kanun, ritim, darbuka, bendir, tef, cajon ve ney eğitimi verilecek. Konservatuvar'da Kadınlar Korosu, Çok Sesli Koro, Çok Sesli Çocuk Korosu, Çok Sesli Gençlik Korosu, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu ve Türk Sanat Müziği, Gençlik Korosu da açılacak.

BAŞVURU SONRASI YETENEK SINAVI

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda enstrüman ve koro eğitimlerinin yanı sıra Sahne Sanatları kursları da açılacak. Bu kapsamda modern dans, yaratıcı drama ve dramatik yazarlık dallarında tiyatro, halk oyunları ve şan eğitimleri verilecek. Yaş sınırlaması her branş için farklılık gösteren kurslar yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek.

Kayıt süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0242 248 83 66 numaralı telefondan bilgi alabilecek.