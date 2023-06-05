Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri konser verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri, 'Seslerin Armonisi' konserinde sanatseverlerle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, yıl sonu konseriyle 2022-2023 eğitim dönemini tamamladı. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'ndaki 'Seslerin Armonisi' konseri ilgi gördü. Sonay Yener'in şefliğinde İsmail Baha Süralsan caz ve pop orkestrasının eşlik ettiği konserde şan bölümü öğrencileri, izleyenlerden alkış aldı.

İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölüm Başkanı Fatma Haznedar, bir yıl boyunca farklı alanlarda eğitim alan öğrencilerin bir yıllık emeklerini sahnelediğini, öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi.

NAZIM HİKMET UNUTULMADI

Konserin son bölümünde ise İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencileri, büyük şair Nazım Hikmet Ran'ı vefatının 60. yılında andı. Nazım Hikmet Ran'ın 'Güzel Günler Göreceğiz' şiiri, salonu dolduran sanatseverlere ilk olarak kendi sesinden dinletildi. Daha sonra, gece boyunca sahne alan öğrenciler bir araya gelerek 'Güzel Günler Göreceğiz' eserini seslendirdi.