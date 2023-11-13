Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi'nden Tiyatro Gösterisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi üyelerinden oluşan tiyatro atölyesi, "Mustafa Kemal Vatanım' oyununu sahneledi. 65 yaş üstü bireylerin rol adlığı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aktif Yaşlı Merkezi'ne devam eden yaşlı bireylerden oluşan tiyatro atölyesi, Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda seyirciyle buluştu. Tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ'un yönetmenliğindeki tek perdelik oyun "Mustafa Kemal Vatanım"ı sahneleyen 65 yaş üstü oyuncular izleyenlerden tam not aldı.

İLGİYLE İZLENDİ

Aktif Yaşlı Merkezi Tiyatro Atölyesi'nden 10 kişinin rol aldığı oyun ilgiyle izlendi. Milli mücadele döneminde kadınların ve çocukların önemli bir rolü olduğunu anlatan oyunun sonunda seyirciler ile birlikte 'Gençliğe Hitabe' okundu. Yaşlı bireylerin performansı salondan büyük alkış aldı.