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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61. Yılı Coşkuyla Açıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61. Yılı Coşkuyla Açıldı
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Antalya'da düzenlenen 61. Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni, kırmızı halıda ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Festivale dair heyecan ve umutlar dile getirildi.

ANTALYA'da bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni öncesinde kırmızı halıda yıldız yağmuru yaşandı. Görkemli geceye birçok ünlü sanatçı, yönetmen ve oyuncu katıldı.

Geçen yıl 'Kanun Hükmü' filmiyle başlayan tartışmaların ardından iptal edilen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61'incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla düzenleniyor. Cam Piramit'te düzenlenen açılış töreni öncesinde, törene katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar kırmızı halıdan yürüyerek görkemli gecenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı. Yıldız yağmurunun yaşandığı kırmızı halıda yürüyen kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Menderes Samancılar da davetliler arasındaydı. Samancılar kırmızı halıdan Mustafa Alabora ile birlikte geçti. Sinemayla bağlantısının hiçbir zaman kopmadığını belirten Samancılar, "Festivallere, sinemaya sahip çıkıyoruz. Tıpkı Antalyalıların çıktığı gibi" dedi. Oyuncu Alabora ise oyunculuğun gelişmesi için festivallerin önemine dikkati çekerek "Türk sinemasının daha ileri gidebilmesi için festivaller yarışma yerleridir" dedi.

Oyuncu Cihat Tamer, Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu söyledi. Festivalin 49'uncusuna da katıldığını ve 61'inci yılına da katılmaktan dolayı memnun olduğunu belirten Tamer, "Çok güzel bir festival. Sanata, kültüre ve sinemaya gönül veren gençler sayesinde ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Oyuncu Perihan Savaş, şık elbisesiyle kırmızı halıda dikkatleri çeken oyunculardan oldu. Bordo renkli, parlak pullu kıyafetiyle kırmızı halıda boy gösteren Savaş, geçen yıl yapılamayan festivalle ilgili üzüldüğünü ama bu yıl yeniden düzenlenmesiyle mutlu olduğunu söyledi. Savaş, "Tekrar kavuştuk. Altın Portakal Film Festivali o kadar gelenekselleşti ki yapılmaması imkansızdı" dedi.

Yeni projelerin olup olmadığı sorulan Savaş, hazırda bir proje üzerine çalıştığını ancak detayları daha sonra paylaşacağını açıkladı.

'BASKI VE SİPARİŞ' AÇIKLAMASINA ESPRİLİ KARŞILIK

61'inci Altın Portakal Film Festivali'nin Jüri Başkanı Ferzan Özpetek ve jüri üyeleri birlikte kırmızı halıdan geçti. Geçen yıl sansür tartışmaları nedeniyle yapılamayan Altın Portakal Film Festivali'yle ilgili kısa süre önce değerlendirme yapan Jüri Üyesi İlker Kaleli'nin, "Sinema baskı ve siparişi kabul etmez" açıklaması Jüri Başkanı Ferzan Özpetek'e soruldu. Özpetek esprili bir yaklaşımla Kaleli'nin açıklamasını "Ben İlker Bey'e çok baskı yapıyorum. Sipariş de yaptım" şeklinde değerlendirdi. Sinemada baskı, sansür ve siparişin olmayacağını vurgulayan Özpetek, "12 film seyredeceğiz. O nedenle heyecanlıyız. Gayet rahatız. Her şey çok güzel. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız" dedi.

İlker Kaleli de çok ilginç bir seçkinin kendilerini beklediğini söyledi. Kaleli, 'Sinema baskı ve siparişi kabul etmez' açıklamasına açıklık getirdi. Bu yıl hiçbir şekilde sorun yaşamadıklarını belirten Kaleli, "Hiçbir sanat dalı baskı ve sipariş kabul etmez. Bu yıl hiçbir şey duymadık. Layıkıyla bir festival yaşanacak" diye konuştu.

Törene katılmak için kırmızı halıda yürüyen Tuba Büyüküstün ise Altın Portakal'ın Türkiye'nin en önemli festivallerinden biri olduğunu, burada olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Törende başarı ödülü alacak olan Farah Zeynep Abdullah, burada bulunduğu için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Yine törende başarı ödülünü alacak olan Aras Umut İynemli de kendisi için çok mutlu ve gurur verici bir şey olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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