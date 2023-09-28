Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanun Hükmü' belgeseli tartışması

'Kanun Hükmü' belgeseli 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden ikinci kez çıkarıldı. Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, "Filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik. Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir" açıklamasını yaptı.

Yönetmen Nejla Demirci'nin çektiği 'Kanun Hükmü' belgeseli 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden ikinci kez çıkarıldı. Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu kendisine soruşturma açıldığını belirtti. Boyacıoğlu'nun festivalin X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"ŞAHSIM ADINA SORUŞTURMA AÇILDIĞI BİLGİSİ TARAFIMA ULAŞMIŞTIR"

"Bugün, iki bakanlık tarafından yapılan açıklamalar üzerine, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışmasında yer alan 'Kanun Hükmü' adlı filmin festivaldeki varlığı nedeniyle şahsım adına soruşturma açıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır. Bu soruşturmayla birlikte benim ve ekibimin can güvenliği ile ilgili tehditler de oldukça yüksek perdeden devam etmektedir.

"HERHANGİ BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DESTEKÇİSİ OLARAK TARİF EDİLMEYİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Antalya Altın Portakal Film Festivali ekibi tüm tarafların sesine kulak vermek adına ilgili filmi yeniden seçkiye alırken, yine festivalin birliğini ve bütünlüğünü düşünmüştür. Oysa, oldukça yüksek sesle tepkilerini dile getiren sinema sektöründen gereken desteği göremedik. Geldiğimiz noktada kendini sinema emekçileri adına sorumlu hissederek hareket eden bizler olayın sorumlusu ve suçlusu olarak gösterilmek isteniyoruz. Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarıyoruz."

Kanun Hükmü belgeseli, bugün 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı açıklama ile seçkiye geri alınmıştı. Bu açıklamanın ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildiğini duyurmuştu. Festivalin jüri üyeleri de belgesel seçkiye geri alındığı için görevlerine döndüklerini ilan etmişti.