Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kanun Hükmü' belgeseli tartışması

Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan 'Kanun Hükmü' belgeseli, jüri üyelerinin protestosu sonucu tekrar seçkiye alındı. Jüri üyeleri, festivalin özgür ve herkese açık olduğunu vurgulayarak görevlerine devam edeceklerini duyurdu.

"Kanun Hükmü" belgeselinin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılması nedeniyle 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilen jüri üyeleri, belgeselin seçkiye geri alınması üzerine görevlerine devam edeceklerini duyurdu. Jüri üyeleri, "Festival festivaldir. Özgür, herkese açık, herkes eşit. Antalya Altın Portakal Film Festivali hepimizin" açıklamasını yaptı.

Yönetmen Nejla Demirci'nin çektiği 'Kanun Hükmü' belgeseli, 60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışma seçkisine bugün geri alındı. Belgeselin seçkiden çıkarılmasını protesto ederek festivali bırakan jüri üyeleri, belgeselin seçkiye geri alınması üzerine yeni bir açıklama yaparak görevlerine devam edeceklerini duyurdu.

Jüri üyelerinin konuyla ilgili ortak açıklaması şöyle:

"Festival festivaldir. Özgür, herkese açık, herkes eşit. Antalya Altın Portakal Film Festivali hepimizin. Antalya'da görüşmek üzere."

Açıklamanın altında imzası olan jüri üyeleri ise şöyle:

"Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Aga, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Fatih Özgüven, Yeşim Tabak, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine, Ahmet Gürata."