Antalya Altın Portakal Film Festivali İptal Edildi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı.

Aynı zamanda Altın Portakal Film Festivali'nin başkanı olan Muhittin Böcek, paylaştığı videoda, son tartışmaların ardından, 7- 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Başkan Böcek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7- 14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum."