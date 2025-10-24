Antalya Altın Portakal Film Festivali 62. Kez Kapılarını Açtı

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali 62'nci kez kapılarını açtı. Bu sene 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle başladı. Festivalin resmi açılışı ise yarın düzenlenecek törenle yapılacak.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Festivalin simgesi olan elinde altın renkli portakal tutan 'Venüs' heykeli de haftalar önce şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. Festivalin merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ise festivalin afişleriyle donatılırken, park içerisi de festivale uygun ışıklandırıldı.

Bu sene 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle başladı. Sabah saatlerinde AVM'deki salonlarda yapılan özel gösterimlerle birlikte, AKM Perge Salonu'nda da bu yıl çocuklar için düzenlenen özel kuşak kapsamında 'Buffalo Kids' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Festival, bu akşam düzenlenecek olan 'Gelin Takımı 2' filminin galasıyla resmen başlamış olacak. Galaya filmin oyuncuları Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Baran Bölükbaşı, yönetmen Doğa Can Anafarta ile ekip üyeleri katılacak. Festivalin resmi açılışı ise yarın düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Tören öncesinde vatandaşların heyecanla bekleyip takip ettiği, usta sanatçıların katılımıyla düzenlenecek geleneksel kortej düzenlenecek. Saat 15.30 AKM önünden başlayacak olan kortej, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni ise kortejin ardından saat 19.00'da Cam Piramit'te düzenlenecek. Açılış töreninde 'Onur Ödülleri' bu yıl usta isimler Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, 'Sinema Emek Ödülü' Feride Çiçekoğlu'na, 'Genç Sinemacı Başarı Ödülü' ise Cansu Baydar'a takdim edilecek. Aynı gecede 'Başarı Ödülleri' ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.