Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali 62. Kez Kapılarını Açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'Kalpten' sloganıyla start aldı. Festival, film gösterimleriyle başladı ve resmi açılışı yarın yapılacak.

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali 62'nci kez kapılarını açtı. Bu sene 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle başladı. Festivalin resmi açılışı ise yarın düzenlenecek törenle yapılacak.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Festivalin simgesi olan elinde altın renkli portakal tutan 'Venüs' heykeli de haftalar önce şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. Festivalin merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ise festivalin afişleriyle donatılırken, park içerisi de festivale uygun ışıklandırıldı.

Bu sene 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle başladı. Sabah saatlerinde AVM'deki salonlarda yapılan özel gösterimlerle birlikte, AKM Perge Salonu'nda da bu yıl çocuklar için düzenlenen özel kuşak kapsamında 'Buffalo Kids' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Festival, bu akşam düzenlenecek olan 'Gelin Takımı 2' filminin galasıyla resmen başlamış olacak. Galaya filmin oyuncuları Nilperi Şahinkaya, Ecem Erkek, Baran Bölükbaşı, yönetmen Doğa Can Anafarta ile ekip üyeleri katılacak. Festivalin resmi açılışı ise yarın düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Tören öncesinde vatandaşların heyecanla bekleyip takip ettiği, usta sanatçıların katılımıyla düzenlenecek geleneksel kortej düzenlenecek. Saat 15.30 AKM önünden başlayacak olan kortej, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni ise kortejin ardından saat 19.00'da Cam Piramit'te düzenlenecek. Açılış töreninde 'Onur Ödülleri' bu yıl usta isimler Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, 'Sinema Emek Ödülü' Feride Çiçekoğlu'na, 'Genç Sinemacı Başarı Ödülü' ise Cansu Baydar'a takdim edilecek. Aynı gecede 'Başarı Ödülleri' ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor

Türkiye'de yok satıyor! Otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı

Maça damga vuran görüntü İsrail'i rahatsız etti
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu

Bakan Fidan büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.